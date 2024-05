Plus Rhein-Lahn/Koblenz

Prozess um Untreue bei der Lebenshilfe: Angeklagter Martin M. hatte 40 bis 50 Maßanzüge im Schrank

i Der ehemalige Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn steht derzeit in Koblenz vor Gericht. Foto: Sascha Ditscher

„Erschreckend“. so fasste einer der als Zeugen geladenen Kripobeamten die Situation bei der Lebenshilfe Rhein-Lahn Ende 2021 zusammen: Im Prozess gegen den früheren Geschäftsführer der gGmbH, Martin M., gab der Beamte seine Erinnerungen an die ersten Durchsuchungen der Firmenräume so wieder: Er habe den Eindruck gehabt, als ob man dort auf das Erscheinen der Polizei geradezu gewartet hätte.