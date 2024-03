Plus Straßenhaus

Ein Spagat zwischen Leibspeisen und gesunder Ernährung: Die Arbeit einer Kitaköchin in Straßenhaus

i Susanne Kau, Köchin der Kita „Schöne Aussicht“ in Straßenhaus, an ihrem Arbeitsplatz. Foto: Daniel Dresen

Kochen für Kinder: Für Susanne Kau hat sich dieser Berufswunsch erfüllt. Nach mehreren Stationen in der Gastronomie ist sie seit 2020 Kitaköchin in Straßenhaus. Die RZ hat sie an ihrem Arbeitsplatz besucht.