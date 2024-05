Plus Ockenfels Udo Lindenberg in Ockenfels: Fan und Sammler organisiert Ausstellung mit Plattenbörse Von Simone Schwamborn i Stephan Kurenbach ist leidenschaftlicher Sammler von Platten, Fanartikeln und Bühnenoutfits Udo Lindenbergs. Für das zweite Oktoberwochenende plant er eine Ausstellung, in der er einen großen Teil seiner Sammlerschätze zeigen will. Foto: Simone Schwamborn Haben Menschen erst einmal ihre Sammelleidenschaft entdeckt, füllen sich Hobby- und Kellerräume nach und nach mit kleinen oder großen Schätzen. Seit vielen Jahren ergeht es auch Stephan Kurenbach so. Der 44-Jährige sammelt seit Jahrzehnten Fan- und Werbeartikel von Udo Lindenberg und dessen Konzerten. Nun plant er eine Ausstellung. Lesezeit: 3 Minuten

Um die 4000 Artikel hat Kurenbach zusammengetragen. Einen Teil davon will er nun der Öffentlichkeit präsentierten. Mit rund 2000 Ausstellungsstücken zeichnet die „Udographie“ am 12. und 13. Oktober die Musikerkarriere des deutschen Rockmusikers nach. Das Bürgerhaus in Ockenfels wird an dem Wochenende zum Mekka der Udo Lindenberg-Fans. Schon mit 13 Jahren ...