Plus Kreis Neuwied Diverse Gründe: Warum wird der Führerschein auch im Kreis Neuwied immer teurer? Von Marvin Conradi i Rechnungen für Reparaturen, Wartungen, Strom, Versicherungen und Umlagen, höhere Löhne, gestiegene Kosten für neue Wagen: Es gibt laut Fahrlehrern und dem Fahrlehrerverband Rheinland genügend Faktoren, die die Preise für Führerscheine nach oben treiben. Foto: TÜV Süd/André Gorgus Kosten von 3500 Euro und mehr sind längst keine Seltenheit mehr. Das hat verschiedene Gründe. Lesezeit: 3 Minuten

Gerade in ländlichen Regionen sei die Pkw-Fahrerlaubnis aber eine wichtige Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftlichen Wohlstand, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel kürzlich, ein Austausch von Politikern mit Experten und Fahrschulen finde deshalb statt. Warum aber sind Führerscheine so teuer geworden? Das liegt offensichtlich nicht nur an der Inflation und den ...