Plus Neuwied Bürgerdialog in Block: Austausch als Basis für gelungene Integration Von Rainer Claaßen i Miteinander und nicht übereinander: Angeregt und fair wurde in den sieben Gesprächskreisen über Lösungsansätze für das Thema „Integration“ auf lokaler Ebene gesprochen. Foto: Jörg Niebergall Das Bündnis für Demokratie und Toleranz Neuwied hat zu einem Gesprächskreis eingeladen, und and die 70 Gäste kamen, um sich auszutauschen. Lesezeit: 2 Minuten

In einer Welt, die sich im Wandel befindet, und in der Konflikte mit Waffen ausgetragen werden, suchen viele den Weg in das vergleichsweise sichere Europa – auch nach Neuwied. Nicht wenige Menschen empfinden das als Bedrohung. Andererseits kann Zuwanderung ein wesentlicher Teil der Problemlösung für eine zusehends alternde Gesellschaft sein. ...