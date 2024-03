Plus Oberhonnefeld-Gierend Koch in Oberhonnefeld: Sein Herz gehört georgischen Spezialitäten Von Daniel Dresen i Sie kochen im „Batumi“ in Oberhonnefeld-Gierend: Lamze Tavshavadzee und Georgi Shukakidze. Foto: Jörg Niebergall Lesezeit: 3 Minuten Georgi Shukakidze ist Koch im georgischen Restaurant Batumi in Oberhonnefeld. Eine Süßigkeit aus Tiflis vermisst er hierzulande.

Wer in einem Restaurant mit georgischer Küche speisen möchte, wird inzwischen in einigen deutschen Großstädten fündig. In der ländlichen Region sind diese noch rar gesät. Eine Ausnahme bildet das Restaurant „Batumi“ im Einkaufs- und Vergnügungszentrum Westerwaldpark in Oberhonnefeld-Gierend, das nach der großen georgischen Hafenstadt am Schwarzen Meer benannt ist. Im ...