Sie singt und singt: RTL-„Supertalent“ Elena aus Idar-Oberstein gewinnt weiter

i Elena bei ihrem Auftritt in der Show „Românii au Talent 2023“, der rumänischen Ausgabe von RTL-„Supertalent“. Auch die dortige Jury war von der jungen Opernsängerin mehr als begeistert. Mittlerweile ist Elena 13 Jahre alt und entwickelt sich gesanglich stetig weiter. Foto: RAT/Laura Turcan

Ein Leben, ohne zu singen? Für Elena Turcan, im März 13 Jahre alt geworden, nicht vorstellbar. Was macht das Mädchen, mittlerweile ein Teenager, das mit seinem Gesang ein Millionenpublikum begeistert hat und RTL-„Supertalent“ 2021 wurde? Sie singt und singt und singt: Und macht all das, was andere 13-Jährige ebenfalls so tun. Unter anderem seit einiger Zeit Volleyball-Spielen.