Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L327 – Erstmeldung

Gegen 11 Uhr kam es auf der L327, Braubach in Fahrtrichtung Bad Ems, zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer (Motorrad).

Die Verkehrsunfallaufnahme vor Ort dauert aktuell noch an. Neben Kräften der Polizei Lahnstein befinden sich auch das DRK und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Im Zuge der noch laufenden Maßnahmen kommt es zu Verkehrsbehinderung auf der L327 (leichter Rückstau in beide Fahrrichtungen).



Von Nachfragen zum laufenden Einsatz ist Bitte derzeit abzusehen. Es wird nachberichtet.



