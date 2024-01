Plus Rengsdorf Andreas Runkel kocht im Hotel Waldterrasse in Rengsdorf: Frühe Rückkehr in den Familienbetrieb Im Familienbetrieb Hotel Waldterrasse in Rengsdorf aufgewachsen, wollte Andreas Runkel eigentlich die Lehre zum Hotelfachmann antreten. Letztlich folgte er dann aber doch der Empfehlung seines Vaters Frank, eine Kochausbildung zu machen. Doch letztlich kam dann dann doch alles anders. Von Daniel Dresen

Im Golfhotel Jakobsberg in Boppard lernte Andreas Runkel das Küchen-ABC und wurde nach seiner Lehre vom Betrieb übernommen. Nach einer Auslandsstation im Mercure Hotel Europaplatz in Wien musste er wegen des Zivildienstes in seine Heimat zurückkehren. Im früheren Hotel Franziskaner des Awo-Kreisverbands in Hausen leistete er seinen Dienst in der dortigen ...