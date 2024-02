Fröhlichkeit und buntes Treiben: Karneval in Neuhäusel ist wie Tausend und eine Nacht schön

Der Karnevalsverein „de Neujheiseler Baljatscher“ hatte zur Sitzung geladen, und viele waren gekommen. Das Moderatorenteam Dummschwätzer (Jacob Best) und Schnadderlisje (Tanja Best) eröffneten um 19.11 Uhr die Sitzung und begrüßte die Gäste in ihren bunten Kostümen des Orients unter dem Motto 1001 Nacht, heißt es in dem Bericht des Karnevalsvereins.

Die Rhytm Girl stürmten in funkelnden Bauchtanzkostümen die Bühne und erfreuten die Zuschauer mit einem Tanz aus Tradition und Moderne ganz im Sinne der Freiheit und Frauenrechte. Die Frau vom Protokoll (Tanja Best) berichtete von der Arbeit des Gemeinderats und ließ das vergangene Jahr Revue passieren.

Nun begeisterte das Tanzmariechen des EKV Eitelborn das Publikum mit einem schönen Gardetanz. Auch Pastoralreferent Rainer Dämgen begeisterte als Leiherkastenspieler mit seiner Tochter Talida das Publikum. Nun brachten die Mirror Dancer vom KC Kadenbach mit dem Tanz der Schlümpfe den Saal zum Kochen, bevor Lisbeth und Margot über ihren Besuch auf einer Schönheitsfarm erzählten. Als Kuhherde schwebten die Giftzwerge zu bekannten Klängen über die Narrenbühne.

Niclas Komarek und Pascal Saal trafen sich zum Feierabendbier auf der Baljatscherbühne und erzählten von ihrem Alltag. Danach stürmte die neu gegründete Formation „Alle machen mit“ als Flashmob die Bühne und performte mit dem ganzen Saal zu den Hits der Session. Jacob Best und Julia Schüler erzählten während ihrer Autofahrt in den Urlaub Geschichten aus dem Eheleben, bevor der Stimmungssänger Florian Thiel vom KCSK alle zum Aufstehen brachte.

Das Männerballett der Neijheiseler Baljatscher begeisterte die Zuschauer mit seinem großartigen Tanz in tollen Kostümen und wurde vom Publikum sehr gefeiert. Mit einem bunten Finale und dem gemeinsamen Singen des Heimatliedes „Neijheiseler Wend“ endete eine tolle Sitzung. „Dass wir in diesem Jahr wieder zwei Sitzungen ausverkauft haben und so einen großartigen Zuspruch der Gäste bekommen haben, freut uns sehr!“, sagt die erste Vorsitzende Tanja Best. Dass so viele junge Leute dieses Jahr aktiv den traditionellen Sitzungskarneval der Baljatscher mitgestaltet und auch gefeiert haben, mache sie schon ein bisschen stolz. red