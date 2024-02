Büttenreden statt Predigten: Die Narren füllten am Wochenende auch die Westerwälder Kirchen

Es ist schon beachtlich, was der Karneval alles so bewirken kann. So sorgte er am Wochenende auch mancherorts für volle Gotteshäuser. So zog am Sonntagmorgen in Montabaur eine riesige Schar bunt kostümierten kleiner und großer Narren in die schon vorher gut besetzte Pfarrkirche St. Peter ein.