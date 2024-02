Unterhaltsame Karnevalssitzung: Kölbinger Narren ins Himmelreich versetzt

„Kölbinger Himmelreich“ lautete das Thema der Karnevalssitzung in Kölbingen. Die Kölbinger Narren versammelten sich am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus, um zusammen in eben dieses Himmelreich einzutauchen.

Einen Einblick in das Leben sportlicher Frauen gaben Tanja Becker und Anja Kehr zum Vergnügen der Kölbinger Narren. Foto: Röder-Moldenhauer

Wie die Kölbinger Narren in ihrem Nachbericht schreiben, eröffnete der Elferrat als Engel um 20.11 Uhr in einem kleinen Intro die Karnevalssitzung. Es folgten spektakuläre Gardetänze sowie ein Einblick in das Leben zweier sportlicher Frauen, dargestellt von Tanja Becker und Anja Kehr. Joschka Wirtz als Barde verzückte im Anschluss mit Gesang und spitzer Zunge das himmlische Publikum. Daraufhin überraschte die neu gegründete TG-Tanzbar das Publikum mit einem spontanen Tanz.

Markus Reifenberg und Max Becker überzeugten als Harry und Achim in einem Zwiegespräch mit Witz und Unerwartetem. Danach entführte das Kölbinger Männerballett als Teufel das Publikum in die Hölle und zeigte, was mit einem Engel passiert, der im Fegefeuer landet. Im Anschluss präsentierte der Stammtisch Bergfestspekulanten, welche Neuigkeiten auf einem Stammtisch ausgetauscht werden.

Mit viel Power läutete die Tanzgruppe Let's Dance das Ende der Sitzung ein. Mit dem Tanz „Vaiana – Das Paradies hat einen Haken“ begeisterte die Gruppe das Publikum. Zusammen mit Akteuren und den Gästen wurde noch bis in die Nacht gefeiert.

Die Kölbinger Narren freuen sich über einen gelungenen Abend und auf die weitere Karnevalsetappe. Hierzu laden sie zum Karnevalsumzug und anschließendem Lumpenball ein – dieses Jahr zum ersten Mal mit der Band First Beat. Der Zug setzt sich am heutigen Dienstag um 14.11 Uhr in Bewegung. red