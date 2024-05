Plus Ransbach-Baumbach

Shaolin – Konzentration und Körperspannung: Außergewöhnlicher Showabend in Ransbach-Baumbach

Von Hans-Peter Metternich

i Am Mittwochabend machte die große Jubiläumsshow der besten Mönche des Shaolin und Kung Fu auf ihrer jüngsten Tournee zwischen Eisenstadt und Wien, zwischen Salzburg und Klagenfurt, dem Schwabenländle und Ludwigshafen, auch in Ransbach-Baumbach Station. Mehr als 500 Zuschauer verfolgten fasziniert das zweistündige Spektakel. Foto: Hans-Peter Metternich

Der Kulturkreis von Ransbach-Baumbach präsentierte in dem breit gefächerten Repertoire seines Programms am Mittwochabend eine außergewöhnliche Show, die auf den ersten Blick so ganz und gar nichts für „Weicheier“ war.