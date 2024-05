Kontinuität in VG Wallmerod: Die meisten Amtsinhaber treten am 9. Juni wieder an

18 der bei der Kommunalwahl 2019 gewählte Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod treten bei der Kommunalwahl am 9. Juni wieder an, möchten also ihr Ehrenamt fortführen und bewerben sich um die Stimme der Bewohner ihres Ortes, die sie im Wahllokal oder per Brief abgegeben können. Foto: Angela Baumeier (Archiv)