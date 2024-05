Hans Ulrich Weidenfeller möchte Ortsbürgermeister in Gackenbach werden-„Mit Herz und Verstand“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Hans Ulrich Weidenfeller, 66 Jahre alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder und vier Enkel. Seit zwei Jahren bin ich im Ruhestand. Ich bin aktiver Sänger im Gackenbacher Männergesangverein, Vorstandsmitglied in der Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland, inaktives Mitglied im Förderverein der FFW Hübingen sowie im Westerwaldverein – Zweigverein Buchfinkenland, Mitglied in den Arbeitskreisen der Ortsgemeinde und schließlich begeisterter Teilnehmer am Gackenbacher Dorffrühstück.

Mein politischer Werdegang

Seit 1984 Mitglied des Ortsgemeinderates Gackenbach, seit 1989 Ortsbürgermeister, seit 1991 Vorsitzender der Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Gackenbach-Horbach.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Kommunalpolitik geht uns alle an, denn sie findet vor unserer eigenen Haustür statt: der Bürgersteig, die Straße, die Grundschule und die Kita, der Wald und das Klima, zukunftsorientierte Energieversorgung, Daseinsvorsorge für Jung und Alt, das alles sind kommunalpolitische Themen, um die sich auch in den nächsten fünf Jahren alles dreht. Einige konkrete Maßnahmen sind: Umsetzung des Projektes „Neue Mitte“ (neues Dorfgemeinschaftshaus, Jugendraum und Gemeindehaus), Erweiterung unserer KiTa Buchfinkennest sowie Umsetzung der Maßnahmen aus der Dorfmoderation 2022. Gemeinsam mit dem Ortsgemeinderat und den Ortsbeigeordneten will ich mich für eine positive, zukunftsorientierte Weiterentwicklung unserer Heimatgemeinde Gackenbach und ihrer Ortsteile Dies und Kirchähr einsetzen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Die Gestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene sind noch immer groß. Jede und jeder hat die Möglichkeit, in Gackenbach Impulse zu setzen, die ganz konkret und unmittelbar wirken. Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche genauso wie Seniorinnen und Senioren, Alteingesessene wie auch Neubürger – auf diesen gemeinsamen Weg möchte ich alle Gackenbacherinnen und Gackenbacher herzlich einladen, mitzugehen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Mehr Geduld bei der Umsetzung von Projekten.

Das ist mein politisches Motto

Mit Herz und Verstand für Gackenbach!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.