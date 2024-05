Plus Hachenburg

Kommunalwahl 2024: Clint Sikorski möchte Stadtchef von Hachenburg werden

i Clint Sikorski geht gerne auf Städtereisen und kombiniert seine Touren bevorzugt mit Kulturveranstaltungen oder sportlichen Großereignissen - wie dem Besuch von NBA-Spielen, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Auch in seiner Heimatstadt Hachenburg liegen ihm Kultur und Sport sehr am Herzen, verrät der SPD-Bürgermeisterkandidat bei einem Spaziergang durch die Löwenstadt. Foto: Röder-Moldenhauer

Wenn einer eine Reise tut, kann er bekanntlich viel erleben. Das ist der Grund, weshalb es Clint Sikorski immer wieder hinaus in die Welt zieht. Vor allem Städtereisen innerhalb Europas, in die USA oder nach Asien haben es dem 34-jährigen Industriefachwirt aus Hachenburg, der als Bereichsleiter in einem Montabaurer Unternehmen arbeitet, angetan