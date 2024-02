Wenn die aktuelle närrische Kampagne vorbei ist, dann liegt auch hinter Frank Göbel eine bewegende Zeit, in der es Abschied nehmen hieß: Der 58-Jährige war ein Vierteljahrhundert Sitzungspräsident des Hundsänger Carneval-Vereins (HCV). Doch nach der aktuellen Session ist für den Meister des handgemachten Kokolores Schluss als Sitzungschef in der Westerwälder Fastnachtshochburg. Ganz dem heimischen Karneval den Rücken kehren will Göbel allerdings nicht.