Ausbildung gesucht, Liebe gefunden: Eine zweite Heimat an der Mosel

i Nadya, Ruth, Thuy und Aurelia (von links) haben ihre schriftliche Prüfung gerade absolviert: Sie machen eine Ausbildung im Gastronomie- und Hotelgewerbe. Sie zogen dafür von Indonesien und Vietnam nach Senhals, wo sie im Hotel von Silvia Hees (rechts) arbeiten. Foto: Annika Wilhelm

Als Thuy mit 23 Jahren in ein Flugzeug steigt, weiß sie noch nicht genau, was sie erwartet. Ihr Ziel: Senhals. Doch sie will nicht an die Mosel, um hier Urlaub zu machen. Stattdessen beginnt sie hier eine Ausbildung. Die Vietnamesin strebt eine Karriere als Köchin an – und das 10 000 Kilometer von der Heimat entfernt. Heute, knapp drei Jahre später, steht ihre Ausbildung kurz vor dem Abschluss. An der Mosel findet Thuy nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern auch die große Liebe.