Nistertaler Gecken feiern: Kostümsitzung mit Tanzakrobatik und Wortwitz

Die festlich geschmückte Nistertaler Narhalla bot den perfekten Hintergrund für einen abwechslungsreichen Abend mit vielen Höhepunkten. Die Besucher erwartete in der Sporthalle laut Nachbericht des Karnevalsvereins Nistertal (KVN) „ein bunter Programmmix aus unterschiedlichsten Tanzvorführungen, Büttenreden und Livegesang“.

Showtänze begeisterten in Nistertal mit Akrobatik, Fantasie und tollen Kostümen das närrische Publikum. Foto: Röder-Moldenhauer

Pünktlich um 19.11 Uhr wurden die drei Sitzungspräsidenten Thoms Alt, Rainer Benner und Anton Hüsch von großer Garde, Jugendgarde und vielen Aktiven in Blau und Weiß auf die Bühne geleitet. Das Trio begrüßte das Publikum sowie befreundete Vereine und Ehrengäste.

Tim Staude begann das Programm mit den Gedanken eines jungen Mannes, war denn früher wirklich alles besser? Stehend begrüßte wurde der Einmarsch der befreundeten Schloßgarde MonsTabor. Während der mitreißenden Show der Montabaurer mit rund 50 Leuten auf der Bühne hielt es niemanden auf den Sitzen, und mit Gardetanz und Livegesang jagten die Nistertaler von einem Begeisterungssturm zum nächsten.

Kinderdreigestirn überrascht auf Bühne

Die Jugendgarde der Nistertaler, die Blau-Weißen Funken, fegte mit flotten Schrittkombinationen über die Bühne und zeigte ihr Können. Und auf einmal stand das Nistertaler Kinderdreigestirn auf der Bühne und fragte erst mal, wo es denn hier gelandet sei. In ihrer Rede berichtete es von Erlebnissen in der Session und wo es überall schon gewesen ist. Jungfrau Lina, Prinz Joshua und Bauer Fynn sangen mit dem begeisterten Publikum die Vereinshymne „Heut' is Karneval hier in Nistertal“.

Die Dance Monkeys entführten die Narren mit ihrem Tanz „Träume der Nacht“ in das Reich der Fantasie. Fantastische Kostüme und eine tolle Show wurden mit großem Beifall belohnt. Seit Jahren ein fester Punkt in der Nistertaler Bütt ist Ulrich Helmer. Er gab eine Lehrstunde in „Böhringer Platt“, seine Tochter Franziska dolmetschte auf humorvolle Weise.

Fliegender Wechsel zum nächsten Auftritt

Der typischste Tanz des Karnevals überhaupt, der Gardetanz, wurde in Perfektion von den Blau-Weißen Funken präsentiert. Die Gardetanzgruppe des KVN versprühte Eleganz und großartige Stimmung bei ihrem mitreißenden Tanz, der an akrobatischen Hebefiguren nicht geizte. Im Anschluss riss Lisa Heider die Zuschauer mit einem live gesungenen Mix aus bekannten Karnevalshits von den Stühlen.

Dann wurde es sportlich: Solomariechen Jennifer Hoffmann eroberte die Bühne und durfte diese nur mit einer Zugabe verlassen. Die Wäller Blömchen brachten ein Medley aus verschiedenen Mitmachliedern auf die Bühne. Die Besucher mussten dazu von den Stühlen aufstehen und tanzten mit – vom „Fliegerlied“ bis „Macarena“.

Orden verliehen

Der Orden der Rhein-Zeitung für besondere Verdienste wurde in diesem Jahr an Nicole Hoffmann, Eileen Mies und Christian Graf verliehen. Sie haben sich besonders um den Verein verdient gemacht. Die Basaltköpp präsentierten sich in diesem Jahr als Toy-Boys. Ihre ganz eigene Mischung aus Komik und Akrobatik reißt jedes Jahr aufs Neue das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.

Die Showtanzgruppe Ladypower bezauberte das Publikum diesmal mit einem fantasievollen Tanz zu dem Thema „Fire and Ice“. Die jungen Tänzerinnen, erst in blauen, dann in roten Kostümen, beeindruckten durch fantasievolles Aussehen und akrobatische Figuren.

Fazit: Bombastische Sitzung

Zum Abschluss des närrischen Programms präsentierte Lisa Heider ihren eigenen Schlager „Was hast du bloß mit mir gemacht“. Die Präsidenten bedankten sich bei dem Spitzenpublikum für die bombastische Stimmung und verabschiedeten sich mit einem dreifach donnernden Helau. Zum großen Finale – untermalt von einer von Lisa Heider live gesungenen Mischung Mix aus bekannten Partyliedern – kamen alle Aktiven auf die Nistertaler Bühne. Und damit ging eine fantastische Sitzung zu Ende, nach der in Nistertal noch lange gefeiert wurde.