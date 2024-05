Plus Westerburg Applaus der Musikfreunde: Kubanisches Flair begeistert in der Liebfrauenkirche Westerburgs Von Angela Baumeier i Einen brillanten Auftritt hatte der Coro de Camara Vocal Leo aus Havanna in der Liebfrauenkirche Westerburg. Mit seinen mitreißenden Vorträgen begeisterte er die Zuhörer, die vehement eine Zugabe einforderten – und natürlich bekamen. Foto: Röder-Moldenhauer Mit dem Konzert des kubanischen Chors „Coro de Camara Vocal Leo“ aus Havanna ist dem Verein der Freunde und Förderer der Liebefrauenkirche Westerburg erneut ein Bravourstück gelungen. Die sieben Sängerinnen und sieben Sänger sangen sich vom ersten Ton ihres mitreißenden Konzertes in die Herzen ihrer Zuhörer, die begeistert den Vorträgen lauschten und vehement am Ende eine Zugabe forderten. Lesezeit: 3 Minuten

Mit Freude konnten sie auch vernehmen, dass der kubanische Chor beim großen Festival in Lindenholzhausen zu den Preisträgern zählt, wie der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Hans Helmut Strüder, zum Ende des Konzertes bekannt gab. Begnadeten Sängern gedankt „It was very wonderful. Thank you für singing for us tonight“, dankte Strüder den begnadeten ...