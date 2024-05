Plus St. Goarshausen

Kandidat für St. Goarshausen: Darum will Nico Busch Bürgermeister bleiben

i Nico Busch will am 9. Juni wieder zum Stadtbürgermeister von St. Goarshausen gewählt werden. Foto: Michael Stoll

Das Ehrenamt und die Vereine stärker fördern und, soweit möglich, auch finanziell unterstützen – das hat sich Nico Busch vorgenommen, wenn er am 9. Juni im Amt als Stadtbürgermeister von St. Goarshausen bestätigt werden würde. Im jetzigen Haushalt der Kommune seien dafür 1000 Euro eingeplant, dieses Ehrenamtsbudget will er in der nächsten Wahlperiode möglichst erhöhen, um Vereine in der Loreleystadt zu unterstützen. „Wir können froh sein, dass Veranstaltungen und Angebote in der Stadt laufen“, so Busch.