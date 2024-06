Plus Lahnstein Alles bereit im Süßgrund: Forestival lädt zum Kunsterlebnis in der Natur i Forestival lädt zum Kunsterlebnis in der Natur Foto: Liza/Forestival Wenn zarte Gebilde den Wegesrand zieren, wenn Skulpturen unerwartet die Blicke auf sich ziehen, wenn Kunst und Natur verschmelzen – oder einander konträr gegenüberstehen –, wenn ein Spaziergang viel mehr als ein Spaziergang ist, dann findet wieder das Forestival statt. Lesezeit: 2 Minuten

Der Süßgrund, ein idyllisches Seitental in Friedrichssegen, verwandelt sich vom heutigen Samstag bis Sonntag, 23. Juni, zu einer großen Open-Air-Galerie, in der Künstler aus Deutschland, Europa und sogar Madagaskar und Argentinien ihre vielfältigen Werke ausstellen. In diesem Jahr findet bereits die vierte Edition des Forestivals statt. Eifrig wurde in den vergangenen ...