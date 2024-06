Plus VG Loreley

Das plant der LBM in der VG Loreley: Diese Straßenbauprojekte beeinträchtigen den Verkehr

Von Mira Zwick

i Der Radwegebau und diesem Zuge auch die Sanierung der B 42 in Osterspai ist eines der kommenden Straßenbauprojekte des Landesbetriebs Mobilität in der VG Loreley. Foto: Mira Zwick

Die Geduld der Autofahrer wird weiter gefordert. Die Baustelle auf der B-42-Hochbrücke in Lahnstein ist noch nicht beendet, da startet schon das nächste Projekt in unmittelbarer Nachbarschaft: Bereits im Juli wird L 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen für voraussichtlich 13 Monate voll gesperrt. Und weitere Maßnahmen werfen ihre Schatten voraus: Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez nachgefragt und geben einen Überblick, was in der VG Loreley geplant ist: