Plus Bad Ems

Statistisches Landesamt Bad Ems: Gerät der Standort in Gefahr?

Von Andreas Galonska

i Für das Statistische Landesamt in Bad Ems steht eine Gebäudesanierung an, die Details dazu sind noch nicht bekannt. Foto: Andreas Galonska

Das Statistische Landesamt in Bad Ems steht vor einer großen Sanierung. Deswegen haben Mitarbeiter befürchtet, dass das Land eine neue Verwendung für das Gebäude in der Kurstadt vorsehen könnte – die Arbeitsplätze könnten gefährdet sein. Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) erklärt dazu, dass sich die Untersuchungen noch in den Kinderschuhen befinden. Von einem Arbeitsplatzverlust in Bad Ems ist keine Rede.