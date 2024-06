Plus Boppard Kreuzfahrtschiff rammt Ufermauer in Boppard: Luxusschiff war wohl brandneu Von Philipp Lauer i Die Ufermauer ist auf einer Breite von mehreren Metern eingestürzt, eine Bugafahne stürzte um, das Promenadengeländer ist verbogen und das Pflaster des Gehwegs in Teilen aufgeworfen und weggerissen. Foto: Philipp Lauer Am frühen Mittwochmorgen, 12 Juni, hat ein Flusskreuzfahrtschiff in Boppard die Ufermauer gerammt. Laut Pressemitteilung der Wasserschutzpolizei (WSP) St. Goar ereignete sich der Schiffsunfall gegen 7.24 Uhr. Etwa auf Höhe der Karmeliterkirche kollidierte das Schiff, wohl beim Ablegemanöver zunächst mit der Ufermauer und im weiteren Verlauf mit einer Steigeranlage. Lesezeit: 2 Minuten

Die WSP beschreibt den Unfallhergang wie folgt. Ein Fahrgastkabinenschiff habe vom Stadtsteiger in Boppard ablegen wollen. Wegen eines vor ihm stillliegenden Fahrgastschiffs habe es zunächst zurücksetzen müssen. „Hierbei fuhr es mit seinem Heck in die Ufermauer“, so die WSP. Neben der Ufermauer sei auch ein dort befindliches Geländer auf einer ...