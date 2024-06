Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährung

Anzeige



Dabei überholte ein silberfarbener Mercedes an einer unübersichtlichen Stelle zwei vorausfahrenden Fahrzeuge, so dass ein entgegenkommendes Fahrzeug eine Vollbremsung machen musste. Gesucht wird der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Fahrzeuges sowie weitere Zeugen.

Der Vorgang ist bei der Polizeiwache Wissen in Bearbeiten.



Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wissen zu melden.

Tel: 02742 935-0



