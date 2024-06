Plus Pohl/Rhein-Lahn

Berufsmesse Jobnox: So vielfältig ist die Arbeitswelt im Rhein-Lahn-Kreis

Von Thorsten Stötzer

i Schalttechnik wird bei der Firma Eaton an deren Stand bei der Ausbildungsmesse Jobnox mit einem Gewinnspiel kombiniert. Fotos: Thorsten Stötzer Foto: ths/Thorsten Stötzer

„Blau gewinnt“, ruft Kai Leininger. Ein Druck auf einen Buzzer, schon beginnen Farben an einer Säule zu rotieren, und es locken zum Beispiel Sonnenbrillen als Preise am Stand, den die Firma Eaton bei der Jobnox-Messe in Pohl aufgebaut hat.