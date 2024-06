Plus Limburg

Marienschule Limburg gewinnt Projektpreis: Expertinnen in Sachen Pressefreiheit

Von Sabine Rauch

i Powi-Unterricht mal anders: Die Schülerinnen und Schüler des Powi-Leistungskurses der Marienschule hatten den Hessischen Rundfunk zu Gast, denn sie haben beim Projekt „Dein Dreh mit der Demokratie“ gewonnen. Foto: Sabine Rauch

Besser als Frontalunterricht war es allemal. Dass das Projekt so gut werden würde – und so erfolgreich –, hatten sie aber nicht erwartet. Immerhin so erfolgreich, dass sie damit den Hessischen Rundfunk (HR) in die Limburger Marienschule geholt haben.