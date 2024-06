Plus Rhein-Lahn

Europawahlen: Extreme Rechte liegt in Rhein-Lahn-Partnerstädten vorn

Von Andreas Galonska

i dpatopbilder - 09.06.2024, Frankreich, Paris: Die Vorsitzende der französischen rechtsextremen Nationalen Sammlungsbewegung (RN), Marine Le Pen (l) spricht neben dem Spitzenkandidat der Partei für die Europawahlen, Jordan Bardella, nachdem der französische Präsident Macron angekündigt hat, die Nationalversammlung aufzulösen und nach der Niederlage bei der EU-Wahl neue Parlamentswahlen auszurufen. Foto: Lewis Joly/AP +++ dpa-Bildfunk +++

Die Europawahl hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich einen Rechtsruck gebracht. Im Nachbarland konnte das Rassemblement National von Marine Le Pen kräftig punkten und kam auf Platz eins. Auch in den Partnerstädten von Rhein-Lahn-Orten ist die extreme Rechte stärkste Partei geworden.