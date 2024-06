Fünf Wochenenden voller Programm: Einstein-Festival auf dem Görresplatz in Koblenz startet

Der Görresplatz in der Koblenzer Altstadt verwandelt sich an den nächsten fünf Wochenenden mal zur Partylocation, mal zum Familienfestareal und mal zur Tanzfläche. Das Einstein-Festival der Einstein Gastronomiegruppe startet an diesem Wochenende und lockt mit Events bei freiem Eintritt.

Beim Einstein-Festival gibt es an fünf Wochenenden im Juni und Juli verschiedene Events auf dem Görresplatz in der Koblenzer Altstadt. Foto: Matthias Kolk

Von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 14. Juli, wird es jeweils an den Freitagen und Samstagen verschiedene Programmpunkte geben. Los geht es am 14. und 15. Juni jeweils mit einer „Just 80s Party“. Außerdem wird das EM-Spiel Deutschland gegen Schottland live übertragen.

Am 21. und 22. Juni feiert das Adaccio am Görresplatz Zehnjähriges mit einer After-Work-Party. Am 28. und 29. Juni gibt es die Veranstaltung „Wine o Clock“, bevor vom 5. bis 7. Juli das große Koblenzer Altstadtfest gefeiert wird. Zum Abschluss des Einstein-Festivals gibt es am 12. und 13. Juli das Event „House & Dance“.

Immer an den Sonntagen der Wochenenden ist ein Familientag mit Kinderattraktionen geplant, kündigt der Veranstalter auf Plakaten und in den sogenannten sozialen Netzwerken an.