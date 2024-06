Plus Braubach

15 Jahre Stadtbürgermeister Müller: „Ich will aufhören, wenn’s noch Spaß macht“

i Joachim Müller beim Gespräch mit unserer Zeitung: Der Stadtbürgermeister hatte von vorn herein gesagt, dass er maximal drei Amtsperioden machen wolle. Das hat er geschafft und hört am 10. Juli auf. Foto: Michael Stoll

In den 15 Jahren an der Spitze der Stadt Braubach hat Bürgermeister Joachim Müller sicherlich noch ein paar seiner eh schon wenigen Haare gelassen, denn Kommunalpolitik kann anstrengend sein. Aber auch erfolgreich, was der 61-Jährige in drei Wahlperioden bewiesen hat. Am 10. Juli ist Stabübergabe an seinen jüngst gewählten Nachfolger Günter Goß. Warum Joachim Müller nicht noch ein viertes Mal angetreten ist?