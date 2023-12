Wie man es auch dreht und wendet, am Bau einer innerstädtischen Bad Kreuznacher Entlastungsstraße vom Osten in den Westen führt offenbar kein Weg vorbei. Jedenfalls kommt bislang jedes Gutachten, jedes Verkehrskonzept, das zu diesem Thema seit Jahrzehnten in Auftrag gegeben wurde, zu diesem Ergebnis: vom Schächterle-Plan, dem Generalverkehrsplan von 1961, bis hin zum Integrierten Verkehrsentwicklungskonzept (Ivek) von 2016.