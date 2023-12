Das Bosenheimer Freibad hat jetzt unter dem Produkt Schwimmbad Ost einen Ansatz im Stadtetat 2024 bekommen, nachdem die Badgesellschaft das Bad geschlossen und mit dem Grundstück an die Stadt zurückgegeben hatte. Patrick Bruns (FDP) hat am Tag eins der Etatberatungen, an dem es um den Investitionsplan ging, beantragt, 50.000 Euro Planungskosten für 2024 einzustellen und 2,5 Millionen Euro Investitionskosten für 2025.