Auch ohne echtes Frühlingswetter: Bad Kreuznacher Weinfrühling belebt die Roseninsel

Von Josef Nürnberg

i Gute Stimmung herrschte schon am frühen Samstagnachmittag am Stand des Weingutes Philipp Dhom. Foto: Josef Nürnberg

Die Roseninsel bewies beim Bad Kreuznacher Weinfrühling der Stadtwinzer am Wochenende wieder einmal mehr, welch bezaubernder Veranstaltungsort sie ist. So strömten dann auch die Besucher in Scharen die weinselige Meile der Stadtwinzer, Paul Anheuser, Philipp Dhom, Anton Finkenauer, Daniel Gemünden und Reichsgraf von Plettenberg.