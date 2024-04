Plus Bad Kreuznach Große freuen sich über Interesse: Dennoch gemischtes Fazit bei der Bad Kreuznacher Nacht der Ausbildung Von Josef Nürnberg i Viele Interessenten schauten sich bei Allit die Aufgaben eines Produktdesigners an. Foto: Josef Nürnberg Die Resonanz auf die Bad Kreuznacher Nacht der Ausbildung am Freitag war wechselhaft, könnte generell aber als durchwachsen bezeichnet werden. Während einige Unternehmen bloß wenige Ausbildungsinteressenten zählten, war der Andrang bei anderen Unternehmen gewohnt groß. Dementsprechend unterschiedlich fiel das Fazit der knapp 25 beteiligten Unternehmen aus. Lesezeit: 2 Minuten

Zwar galt auch für die Nacht der Ausbildung in diesem Jahr wieder, dass die großen Unternehmen in der Stadt, wie die Unternehmensgruppe Allit, die KHS oder auch Michelin den meisten Zulauf verzeichnete, lief es bei einem „Großen“, nämlich Schneider Optik, gar nicht. Obwohl dieses Unternehmen in der Vergangenheit große Anstrengungen ...