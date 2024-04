Plus Kirn

Will Lars Reichow nach Kirn ziehen? Umjubelter Aufritt im ausverkauften Gesellschaftshaus

Von Armin Seibert

i Kabarettist Lars Reichow nahm im ausverkauften Gesellschaftshaus kein Blatt vor den Mund, machte aber auch Mut. Foto: Armin Seibert

Kontrastreich und gewohnt kompromisslos präsentierte sich der Ur-Meenzer Lars Reichow am Samstagabend im seit Wochen ausverkauften Gesellschaftshaus in Kirn – teils schenkelklopfend über ein paar platte Witze, aber überwiegend tiefgründig. Schon eine halbe Stunde vorm Gong waren die Plätze besetzt. Oder waren die meisten in der Stadt, wie Reichow anmerkte, tatsächlich eher zum Kirner Bierfest angereist? Für 29,50 Euro kriegt man ja auch ein paar helle oder dunkle „Kirner!“.