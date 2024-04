Plus Cochem

Nach Verschwinden eines Dreijährigen im Cochemer Waldkindergarten: Ein leises Weinen verrät das Versteck

i In dem Waldkindergarten auf der Conder Höhe steht derzeit der Betrieb still. Grund dafür ist das Verschwinden eines Dreijährigen, der nach einer etwa einstündigen Suchaktion wieder gefunden wurde. Jetzt muss ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Nach dem Verschwinden eines Dreijährigen im Cochemer Waldkindergarten auf der Conder Höhe ist dieser vorerst geschlossen. Was genau passiert ist, warum der Kita-Betrieb in der Natur so wichtig ist – und wie die Cochemer Einrichtung reagiert.