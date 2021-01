Bad Kreuznach

Die sogenannte Verkehrswende kommt in der Kreisstadt nur langsam voran: Das Ringen um einen besseren öffentlichen Personennahverkehr, der Ausbau der Radwege, die umstrittene Mobilitätsstation am Bahnhof, eine Ost-West-Verbindung in welcher Form auch immer, eine Entlastungsstraße im Süden der Stadt, die häufigen Staus in der Alzeyer- und Bosenheimer Straße oder die Tempo-30-Regelungen sind Themen, die seit Jahren, zum Teil schon seit Jahrzehnten, kontrovers diskutiert werden.