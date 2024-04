Plus Lauterecken

KS-Unternehmensgruppe in Lauterecken aktiv: Investoren entdecken Veldenzstadt

Von Roswitha Kexel

i Mit Umbau, Abriss, Sanierung und Neugestaltung des Gebäudekomplexes, ehemals „Schug's Kaufhaus“ und Firma Lony, will die KS Unternehmensgruppe mit Geschäftsführer Sven Kehrein-Seckler und Partnern ein Vorzeigeobjekt der Innenstadtentwicklung schaffen. Foto: Roswitha Kexel

Das alte Postamt in Lautereckens Bahnhofstraße ist verkauft. Dort hat die in Schengen (Luxemburg) ansässige KS Unternehmensgruppe nun ihr deutsches Büro KS Holding GmbH mit vier neuen Angestellten eingerichtet. Geschäftsführer des Projektentwicklers in der Zweigstelle Lauterecken ist Sven Kehrein-Seckler, ein gebürtiger Lauterecker. Er sagt: „Lauterecken hat Potenzial!“