Bundeswehr-Zeitenwende in Koblenz spürbar: Inspekteur des Sanitätsdienstes wird ausgetauscht

Vor wenigen Wochen hat Verteidigungsminister Boris Pistorius die Zeitenwende der Bundeswehr vorgestellt und angekündigt, die Streitkräfte zu reformieren. Nun folgen in Koblenz erste Personalentscheidungen.

Anzeige

Der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, wird nach fast sechs Jahren von seinen Aufgaben entbunden. Das geht aus einer Medieneinladung für einen feierlichen Appell hervor.

Nach Informationen unserer Zeitung soll Generaloberstabsarzt Baumgärtner bundeswehr-intern für das alte System stehen, das Verteidigungsminister Pistorius ändern will. Die Neuausrichtung des Sanitätsdienstes soll Generalstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann übernehmen, der folglich neuer Inspekteur des Sanitätsdienstes wird. Für diese Aufgabe beruft ihn der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer.

Der feierliche Appell zur Übergabe findet unter Federführung des Generals am Donnerstag, 2. Mai, in der Falckenstein-Kaserne in Koblenz statt, wie aus der Medieneinladung hervorgeht.