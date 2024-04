Plus Boppard Mittelrheinischer Weinfrühling 2024: Tausende Besucher wandern durch den Bopparder Hamm Von Philipp Lauer i Diese Weinwandergruppe aus Montabaur ließ es sich beim Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm gut gehen. An der Mandelsteinhütte genossen sie leckeren Wein und konnten die Blicke über die Rheinschleife schweifen lassen. Foto: Philipp Lauer Tausende Menschen haben gestern beim Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm bei mildem und trockenem Wetter die wärmeren Jahreszeiten eingeläutet. In den steilen Lagen der größten zusammenhängenden Rebfläche am Mittelrhein schenkten zwölf Winzer ihren Wein dort an die Wanderer aus, wo sie ihn mit viel Herzblut anbauen. Etliche Gastronomen reichten die Speisen dazu. Erste Eindrücke und eine Bildergalerie: Lesezeit: 3 Minuten

Gegen Mittag füllte es sich am Weinberg. Um 13 Uhr hatten die Sicherheitskräfte an den Zugängen annähernd 8000 Besucher gezählt. Die Wegeführung und die Anordnung der Stände hatten die Veranstalter den gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit angepasst. Das entzerrte den Betrieb, sodass sich die Menschenmassen nicht so drängten wie etwa ...