Plus Bad Kreuznach

Berufsorientierungstag am Bad Kreuznacher LiHi: Interessante Einblicke in die Arbeitswelt

Von Josef Nürnberg

i Michael Herbster (links) vom LBM stellte den Beruf des Diplom-Ingenieurs während des Berufsorientierungstages am LiHi vor. Foto: Josef Nürnberg

Für 235 Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 am Lina-Hilger-Gymnasium (LiHi) stand am Donnerstag nicht Mathe oder Englisch auf dem Stundenplan, sondern am Berufsorientierungstag ein Einblick in die Vielfalt der Berufe. Wie immer hatte Pädagogin Heike Schuppe tolle Referenten an ihre Schule geholt, die ein breites Spektrum unterschiedlicher Berufe und Studiengänge vorstellten.