Experten plädieren für Ost-West-Lösung

Wie gelingt es, den Verkehrsfluss in der Bad Kreuznacher Innenstadt glatter zu gestalten? An der Beantwortung dieser Frage entspinnen sich seit mehr als 30 Jahren immer wieder politische Grundsatzdiskussionen. Geredet wurde darüber viel, passiert ist in dieser Angelegenheit, bisher wenig. Auch die als Heilsbringer gefeierte, von der Stadt in Auftrag gegebene Verkehrsvision, das Ivek (Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept) hat an der Grundproblematik nichts geändert. Wie auch? Schließlich wurden kaum Maßnahmen umgesetzt.