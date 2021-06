Die Umsetzung des Radwegekonzepts im Bereich Wilhelmstraße/Bourger Platz/Europaplatz hat neue Bewegung in die Bad Kreuznacher Verkehrspolitik gebracht, in der zuletzt eher Stillstand herrschte. Auch die politische Diskussion darüber ist neu entfacht worden. So fordern die Liberalen eine umgehende Realisierung der Ost-West-Verbindung.