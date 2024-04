Plus Andernach/Eich

Nach Unglück in Nordhessen: Rasengittersteine sollen in Andernach Ertrinken verhindern

i Noch stehen um die Teiche in Andernach und Eich Bauzäune als Schutzmaßnahme aufgebaut. Rasengittersteine sollen nun stattdessen dafür sorgen, dass sich Menschen im Notfall aus dem Wasser retten können. Justin Buchinger Foto: Justin Buchinger

Das Unglück löste 2016 Trauer und Entsetzen aus: In Nordhessen ertranken drei Kinder in einem Löschteich. Der rheinland-pfälzische Städtetag hielt Kommunen daraufhin dazu an, die Verkehrssicherheit ihrer Gewässer zu überprüfen. Andernach hat nun eine Lösung gefunden.