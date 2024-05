Sascha Stein möchte Ortsbürgermeister von Ruppach-Goldhausen werden: „Für eine konstruktive Zusammenarbeit“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Sascha Stein tritt in Ruppach-Goldhausen an.

Sascha Stein tritt in Ruppach-Goldhausen an. Foto: Norbert Klose

Zu meiner Person

Mein Name ist Sascha Stein. Ich bin verheiratet, dreifacher Familienvater und 54 Jahre alt. Ich bin seit über 33 Jahren bei der Bundeswehr und habe die Laufbahn der Unteroffiziere bis zum Oberstabsfeldwebel durchlaufen. Zurzeit bin ich in Koblenz eingesetzt und werde im März 2025 in den Ruhestand versetzt. Meine Familie und ich leben seit über 20 Jahren in der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen. Ehrenamtlich habe ich mich über zehn Jahre lang im Sportverein TuS Ahrbach als Jugendtrainer engagiert.

Mein politischer Werdegang

Ich war bisher politisch nicht aktiv und gehöre keiner Fraktion an.

Das sind meine Ziele

Ich stehe für eine offene und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Mir ist es wichtig, den Dialog innerhalb der Ortsgemeinde, sei es mit einzelnen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, oder der Vereinslandschaft, zu suchen und auszubauen sowie mögliche neue Impulse zu wecken, sich ehrenamtlich zu engagieren oder gewinnbringende Veränderungen mit voranzutreiben. Ich möchte ein Ortsbürgermeister sein, der nicht nur zu seinen Sprechzeiten wahrgenommen wird, sondern auch außerhalb seiner Sprechzeiten im Dorf präsent ist – so, wie es viele frühere Ortsbürgermeister in Ruppach-Goldhausen vorgemacht haben. Mein bevorstehender Ruhestand in naher Zukunft gibt mir die nötige Zeit, verbunden mit meinem Engagement, die von mir gesteckten Ziele voranzutreiben.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Es gibt nicht viel, was ich ändern möchte. Es geht auch nicht darum, was ich persönlich anders machen würde, sondern, was aus Sicht der Bürger der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen verändert oder angepasst werden sollte. Ich kann nur versprechen, dass ich alles daransetzen werde, das in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen und die Möglichkeiten, die wir als Ortsgemeinde und Gemeinderat haben, etwas zu verändern, voll auszuschöpfen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Unerfahren auf dem Gebiet der Kommunalpolitik

Das ist mein politisches Motto

Verantwortung ist unteilbar.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.