Pegel steigen: Feuerwehr rechnet mit Straßensperrungen bei Lay und Güls

Nach ersten Schätzungen könnte für das Stadtgebiet Koblenz ein Pegel von 5,55 Metern erreicht werden, wie die Berufsfeuerwehr am Samstag um 16 Uhr mitteilt. Der Höhepunkt des Hochwassers wird in der Nacht von Sonntag auf Montag erwartet.

Der Aufbau des Teilbereichs der Hochwasserschutzwand im Bereich Neuendorf wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Im Stadtteil Ehrenbreitstein wurden die Hochwassertore 1 und 2 geschlossen.

Es wird erwartet, dass die B42 bei Lay heute Abend gegen 21 Uhr, sowie die B416 bei Güls gegen 2 Uhr heute Nacht überspült werden.

Der Bereich des Peter-Altmeier-Ufer wird gegen 21 Uhr für den Verkehr gesperrt. Für die Bevölkerung werden in Lay auf dem Kirmesplatz und in Güls an dem Hotel Kreuter Sandsäcke zur Abholung bereitgestellt. Gleichzeitig wird die Bevölkerung aufgerufen, die Situation im eigenen Wohnbereich genauestens zu beobachten. Außerdem wird nochmals darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge nicht in der Nähe des Wassers abgestellt werden sollen.

Durch die Behörden wird die Situation weiterhin genauestens beobachtet, bewertet und wenn nötig weitere Maßnahmen eingeleitet.