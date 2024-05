Plus Kreis Cochem-Zell

Hochwasser-Sorge: Überall rund um Cochem und Zell bringen Campingfans ihre Fahrzeuge in Sicherheit

i Wohnwagen-Kolonne bei Senhals: Am Freitag brachten etliche Campingfans ihre Fahrzeuge in Sicherheit. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Auch wegen der vergangenen Hochwasser sind nicht nur Behörden, sondern auch Camper und Platzbetreiber vorsichtig geworden: Am Freitagnachmittag wurden an der Mosel rund um Cochem und Zell etliche Campingplätze geräumt. In der Folge säumten etliche Wohnmobile und Caravans die Straßen in Städten und Gemeinden.