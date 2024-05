Plus Moschheim

Die Kleinen setzen mit Schaufel und Bagger den Spatenstich: Moschheim bekommt einen neuen Kindergarten

i Gemeinsam schaufelten die erwachsenen Beteiligten am Projekt „Kindergarten Kunterbunt Moschheim“ und die Kleinen, die den Neubau künftig besuchen werden, Sand für den Spatenstich. Dafür hatten die Kleinen eine große Palette an Werkzeugen und Schutzkleidung mitgebracht. Foto: Maja Wagener

Ausgestattet mit Schaufeln, Schippchen, Maurerkellen, Schubkarren, Bagger, Muldenkipper und sogar einem kleinen Presslufthammer rückten die Kindergartenkinder zum symbolischen Spatenstich in Moschheim an. Engagiert warfen sie, zum Teil standesgemäß mit Bauhelmen ausgestattet, den Sand in die Luft, während die offiziellen Gäste sich in Hintergrund hielten. Schließlich geht es um sie, die Kleinen, für die Gemeinde nun einen neuen Kindergarten baut.