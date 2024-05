Amtliche Gefahrenmeldung: Landkreis Cochem-Zell möglichst meiden

Zur Zeit steigt die Mosel schnell an. Ab den frühen Morgenstunden ist mit einer Überflutung vieler Straßen entlang der Moselgemeinden in den Verbandsgemeinden Cochem und Zell zu rechnen. Achten Sie darauf, nicht im Gefahrenbereich zu parken, treffen Sie persönliche Vorsichtsmaßnahmen und informieren Sie sich über die aktuelle Entwicklung unter www.Hochwasser.rlp.de

Meiden Sie das betroffene Gebiet. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen. Halten Sie Abflüsse und Schächte frei, damit das Wasser abfließen kann. Gehen Sie nicht an Gewässer, die Hochwasser führen. Flutwellen können Sie überraschen und das Ufer kann einbrechen.

Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern. Schwimmen Sie nicht in überschwemmten Straßen! Auch das Durchschreiten von überschwemmten Unterführungen ist lebensgefährlich! Durch den Druck im Kanal können Schachtabdeckungen hochgedrückt werden. Dabei entsteht ein Sog, durch den eine Person angesaugt werden kann. Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.